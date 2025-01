Pippo Baudo ricoverato per alcuni giorni in ospedale, come sta ora

Pippo Baudo ha trascorso il giorno di Natale ricoverato al Policlinico Gemelli dopo una caduta avvenuta qualche giorno prima nella sua abitazione. Secondo il settimanale Chi, il conduttore ha riportato un trauma significativo alla spalla, una frattura, dopo essere caduto nella sua camera da letto. Gli operatori del 118 sono intervenuti prontamente e lo hanno trasportato in ospedale, dove è stato sottoposto a radiografie. Dopo alcuni giorni di osservazione, è stato dimesso con l’obbligo di riposo assoluto e l’utilizzo di un tutore.

A causa della situazione, Baudo ha trascorso le festività natalizie e di fine anno nella sua casa, assistito da personale privato. Nonostante la gravità della caduta, il noto conduttore italiano ha affrontato il recupero con determinazione e lucidità, lontano dai riflettori. La notizia della sua situazione è stata divulgata solo in un secondo momento.

Baudo, attualmente 88enne, si è ritirato dalla televisione nel 2015, con una rara apparizione nel 2021 durante La Grande Opera all’Arena di Verona su Rai3. Negli ultimi mesi, ha suscitato preoccupazione dopo la diffusione di alcune foto che lo ritraevano in sedia a rotelle. Tuttavia, Valeria Marini ha rassicurato tutti, affermando che quelle immagini erano state scattate durante il compleanno di Pier Francesco Pingitore. Marini ha rivelato di aver trovato Baudo in buone condizioni, dicendo che era “molto meglio dell’ultima volta che l’aveva visto” e che era psicologicamente tranquillo.

Pingitore, a sua volta, ha condiviso che la presenza di Baudo al suo compleanno è stata molto gradita, evidenziando la profonda amicizia tra di loro. Ha descritto la giornata come piacevole e piena di cordialità, in cui Baudo è stato al centro dell’attenzione. Questa situazione ha rappresentato un momento felice per Baudo, nonostante le sfide fisiche che sta affrontando, dimostrando la forza e la resilienza che lo hanno sempre contraddistinto nel corso della sua carriera.