La scomparsa di Raffaella Carrà ha sconvolto tutti i grandi della televisione, compreso Pippo Baudo, uno dei pionieri della nostra tv.

Fra le pagine di AdnKronos, Pippo Baudo si è detto sconvolto della morte di Raffaella Carrà ed il fatto di non esser mai riuscito a fare un programma con lei lo considera un “grandissimo rimpianto”.

E ancora:

“Una volta in Spagna, a Plaza de Toros, c’era Raffaella Carrà da sola col suo gruppo, e ricordo intorno trentamila persone. Una cosa incredibile, un amore come per nessun’altra italiana. Era la bella ‘burdela’ romagnola, la guappa, aveva una voce forte che faceva impazzire tutti. Il suo modo di essere faceva pensare ad ogni ragazza di poter diventare Raffaella Carrà, invece non era vero. Ci voleva solo il suo talento per essere Raffaella Carrà. E’ stata l’ultima vera grande soubrette. Sono affranto”.