Pippo Baudo: l’icona della televisione italiana e il suo impatto

Pippo Baudo è stato una figura centrale della televisione italiana, un autentico maestro del piccolo schermo. La sua carriera si è estesa attraverso decenni, dal bianco e nero del passato fino all’era dei programmi a colori.

La Rai, la televisione pubblica italiana, ha trovato in Baudo un punto di riferimento imprescindibile. È stato il volto rassicurante della famiglia italiana, capace di connettere il pubblico con spettacoli iconici come “Settevoci”, il Festival di Sanremo e “Domenica In”. Ha anche inventato un nuovo modello di intrattenimento, affiancando protagonisti come Loretta Goggi e Heather Parisi nei suoi programmi.

Tuttavia, Baudo non è stato esente da polemiche. Nel 1987, l’allora presidente della Rai, Enrico Manca, etichettò la sua tv come “nazional-popolare”, suscitando discussioni interne, specialmente in un clima politico teso tra socialisti e democristiani. Baudo rispose con ironia, dichiarando che avrebbe potuto fare programmi “regional” e “impopolari”.

La sua breve parentesi nelle televisioni di Silvio Berlusconi si concluse rapidamente, dimostrando che Baudo era legato alla Rai. Tra i suoi momenti più memorabili, si ricorda il suo intervento al Festival di Sanremo nel 1995, quando fermò un disoccupato che minacciava un gesto estremo.

Il termine “baudismo” descrive il suo stile di conduzione, sempre da protagonista, e riflette gelosie e invidie da parte di alcuni. Tuttavia, la professionalità e il garbo di Baudo, riconosciuti anche dal presidente della Repubblica, Mattarella, hanno fatto di lui un interprete dei gusti degli italiani. È dunque difficile immaginare la televisione italiana senza il suo contributo.