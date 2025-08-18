Pippo Baudo: l’icona della televisione italiana e il suo addio

Pippo Baudo, uno dei conduttori più amati della televisione italiana, ci ha lasciato all’età di 89 anni. Non è stato solo un presentatore, ma un vero architetto della TV moderna. Grazie ai suoi tredici Festival di Sanremo e a programmi di successo come “Fantastico” e “Domenica In”, ha creato un linguaggio televisivo unico, elegante e popolare. I suoi show non erano solo intrattenimento, ma rappresentavano un modo di raccontare l’Italia.

Le frasi di Baudo sono diventate parte del linguaggio collettivo, come “L’ho inventato io!”, che testimoniava il suo ruolo nel lanciare artisti come Laura Pausini e Andrea Bocelli. Altre espressioni, come “Perché Sanremo è Sanremo”, hanno segnato un’epoca, rendendo il Festival il cuore della cultura popolare. La sua tenacia si riflette anche nel celebre “Io non mollo!”, che racchiude la sua determinazione nel mondo televisivo. Credeva che “la televisione non si fa con i numeri, ma con le emozioni”, mostrando un forte legame con il pubblico, capace di apparire vicino alla gente pur mantenendo un carisma straordinario.

Baudo era un “compagno di casa” per il suo pubblico, parlando con semplicità e senza mai trascurare l’eleganza. La sua arte è stata quella di unire musica, risate e attualità, rendendo la TV un rituale collettivo. Il Festival di Sanremo rappresentava per lui una sfida continua, fungendo da trampolino di lancio per molti talenti.

La sua celebre frase “Se mi fermo, invecchio” riassume la sua vita dedicata alla TV. La sua eredità è unica e, nonostante i nuovi volti della televisione, nessuno ha realmente raccolto il testimone di un gigante come Pippo Baudo, che ha sempre rispettato e amato il suo pubblico.