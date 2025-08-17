Pippo Baudo e Roma: un amore senza tempo nella tv italiana

Pippo Baudo, noto volto della televisione italiana, si trasferì a Roma nel 1954, partendo dalla Sicilia su un treno affollato da meridionali in cerca di opportunità. Molti dei suoi compagni di viaggio speravano di trovare lavoro alla Fiat a Torino, ma Baudo e altri giovani diplomati furono attratti dalla Capitale, dove il mondo dello spettacolo cominciava a fiorire grazie alla televisione, ancora assente in Sicilia.

La sua carriera iniziò in via Teulada, dove debuttò a pochi giorni dal suo primo provino con programmi come “Guida degli emigranti” e “Telecruciverba”. All’inizio, l’emozione di entrare negli studi di registrazione si mescolava a sentimenti di spavento, quasi come se fosse entrato in un carcere. Tuttavia, dopo aver incontrato grandi nomi dello spettacolo, come le gemelle Kessler e Mina, la sua passione per la televisione si intensificò.

Baudo visse nei primi anni a Roma in condizioni modeste, condividendo una stanza con Tony Cucchiara e mangiando alla mensa della Rai. Il suo successo arrivò con il programma “Settevoci”, ideato mentre rifletteva guidando attorno a piazza del Popolo. Condusse il Festival di Sanremo per ben 13 edizioni e programmi iconici come “Fantastico” e “Domenica In,” diventando una figura di riferimento indiscutibile del panorama televisivo.

Sebbene legato alle sue origini siciliane, Roma divenne la sua casa. Recentemente, il sindaco della città ha espresso il dolore per la sua scomparsa, sottolineando che Baudo resterà sempre nella memoria della Capitale. La città ha inoltre offerto di ospitare la camera ardente, una decisione che spetterà alla famiglia. Celebre è anche una scena iconica del film “Il tassinaro”, in cui Baudo viene accompagnato in macchina da Alberto Sordi attraverso le strade di Roma.