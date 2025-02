Pippo Balistreri a La Volta Buona fa un nome che non poteva rivelare: “Oddio nooo!”

Nella puntata di oggi de La Volta Buona, Caterina Balivo ha discusso del Festival di Sanremo con ospiti come il direttore Pippo Balistreri, Giovanni Ciacci, Carolina Di Domenico, e i vincitori Annalisa Minetti e Valerio Scanu. Caterina ha presentato Balistreri come il direttore di palco dal 1981, colui che conosce tutto del dietro le quinte. Giovanni Ciacci ha confermato questa affermazione, ricordando come le cantanti degli anni ’80 entrassero con mantelli e cappucci, nominando in modo velato alcuni nomi noti. Balistreri ha confermato la sua affermazione, scatenando l’ilarità tra gli ospiti.

La discussione ha toccato un episodio recente che ha coinvolto Valerio Scanu e l’artista A.O., quando Scanu ha ricevuto una diffida dopo che una sua foto è stata utilizzata erroneamente in un articolo di un quotidiano. Scanu ha spiegato che dopo la sua imitazione di A.O. a Tale e Quale Show, l’artista è stata ospite di Amici di Maria, e il suo management ha reagito malamente, sospettando interventi poco chiari da parte sua. Scanu ha poi precisato che la questione si è risolta senza conseguenze.

In un altro episodio, Scanu ha raccontato di essere stato erroneamente incluso in un’enciclopedia del Festival di Sanremo con una foto che lo ritraeva accanto a Fausto Leali, poiché avevano cantato insieme. Questo malinteso è stato causato da un’associazione con una scenografia del Festival, evidenziando la confusione nelle immagini utilizzate per rappresentare i vincitori.