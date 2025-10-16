Pipistrelli e suini in Italia: rischi di virus e spillover

La trasmissione dei virus dai pipistrelli agli animali domestici e all’uomo è un fenomeno complesso e poco compreso. I pipistrelli sono considerati serbatoi naturali di vari coronavirus, da cui potrebbero derivare virus pericolosi per la salute umana e animale, come il Sars-CoV-2. Recentemente, uno studio ha esaminato i rischi di trasmissione di virus dai pipistrelli ai suini in alcune aziende del Nord Italia.

La ricerca, pubblicata su ‘Plos One’, è stata condotta dai ricercatori dell’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, in partnership con diverse università. Stefania Leopardi, responsabile dello studio, sottolinea l’importanza di comprendere la vulnerabilità degli allevamenti suini alla diffusione di virus. L’identificazione di nuovi coronavirus è essenziale per valutare il loro impatto sugli esseri umani e sugli animali.

Il progetto ha adottato un approccio multidisciplinare, seguendo il paradigma ‘One Health’, e ha incluso un monitoraggio bioacustico in 14 allevamenti suinicoli del Triveneto. Durante lo studio sono state individuate otto specie di pipistrelli, con P. kuhlii, P. pipistrellus e H. savii tra le più comuni. È emerso che gli allevamenti che attraggono insetti favoriscono maggiormente la presenza dei pipistrelli. Parallelamente, sono stati identificati tre nuovi coronavirus in P. kuhlii e H. savii.

Gli esperti hanno osservato un’attiva circolazione di coronavirus in P. kuhlii, con casi di condivisione tra diverse specie, aumentando la possibilità di ricombinazione genetica. Lo studio evidenzia anche come gli allevamenti possano essere habitat per i pipistrelli, ma la loro presenza porta con sé rischi di esposizione ai virus. Si è notata una mancanza di barriere fisiche per separare i pipistrelli dai suini, rendendo necessarie misure di biosicurezza più rigorose per proteggere la salute degli animali e degli uomini.