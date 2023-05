Pipì di cane o di gatto in casa? Mai più cattivi odori: il trucco naturale

Non sai come eliminare definitivamente il cattivo odore di pipì di cane o di gatto in casa? Ecco il trucco naturale che può aiutarti.

Chi condivide la propria vita con un amico a quattro zampe si ritrova spesso nella situazione di dover eliminare i peli del proprio animale da vestiti, divani o pavimenti.

Tuttavia, quando si vive con Micio e Fido, i peli possono essere l’ultimo dei problemi. Infatti può capitare spesso che, per un motivo o per un altro, il proprio amico peloso faccia pipì in casa.

Essendo la pipì un elemento acido, emana un cattivo odore che a volte può essere difficile da eliminare. Nel seguente articolo vedremo qual è il trucco naturale per eliminare definitivamente il cattivo odore della pipì di cane o di gatto in casa.

Pipì di cane o di gatto in casa? Come eliminare il cattivo odore

Convivere con un animale domestico significa fare attenzione ad ogni suo passo soprattutto se vive in casa. Molto spesso infatti, può capitare che la propria palla di pelo possa urinare nelle nostre stanze.

I felini potrebbero avere questo comportamento soprattutto quando la loro lettiera è sporca. Per questo motivo è necessario controllare sempre “il bagno” del Micio e tenerlo sempre pulito.

Mentre i cani, solitamente urinano in casa quando sono cuccioli. Ciò accade perché sono stati abituati a fare la pipì all’aperto e non riescono quindi a trattenersi quando hanno la vescica piena.

Per questo motivo è importante far uscire il cane all’aria aperta molte volte al giorno. Tuttavia ci sono anche altri motivi per cui il cane fa la pipì in casa, essi possono essere:

Nel caso in cui il problema persiste è opportuno contattare il veterinario. Dopo aver visto le cause per cui i nostri amici a quattro zampe potrebbero urinare in casa, come possiamo eliminare il cattivo odore della pipì del cane o del gatto?

Secondo il suggerimento di una tiktoker spagnola, per eliminare il cattivo odore basta semplicemente realizzare un prodotto del tutto naturale, vediamo qui di seguito di cosa si tratta.

Come realizzare il prodotto per la pulizia

Eliminare il cattivo odore dell’urina del nostro cane o gatto in casa, può non essere difficile se utilizziamo questo prodotto del tutto naturale.

Gli ingredienti principali per realizzare tale prodotto sono i seguenti:

100 ml di acqua ossigenata

100 ml di aceto per pulizie

1 cucchiaio di bicarbonato di sodio

La spremuta di un limone

Dopo aver preparato tutto l’occorrente, in un recipiente mescolare l’aceto per le pulizie, l’acqua ossigenata e poco per volta il bicarbonato di sodio, in modo tale da far finire l’effervescenza di quest’ultimo più velocemente. Dopodiché unire il succo del limone e mescolare il tutto.

Quando si è sciolto il bicarbonato possiamo mettere il prodotto in uno spruzzino. Nel momento in cui il cane o il gatto fa la pipì in casa, asciughiamo prima quest’ultima con della carta assorbente, dopodiché spruzziamo il prodotto che abbiamo preparato nella zona dove abbiamo trovato la pipì.