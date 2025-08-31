Piperplay promuove il cinema italiano nel mondo

PiperFilm e Playtime hanno annunciato il lancio di Piperplay, una nuova etichetta dedicata alla promozione del cinema italiano sui mercati internazionali. Questa iniziativa arriva in un momento di grande successo per entrambe le società durante il festival di Venezia, dove presentano quattro anteprime mondiali di pellicole italiane.

Tra i film nel Concorso Ufficiale troviamo Duse di Pietro Marcello e La Grazia di Paolo Sorrentino, mentre Il rapimento di Arabella di Carolina Cavalli è in Concorso Orizzonti. Playtime partecipa con Il maestro di Andrea Di Stefano, presente Fuori Concorso. I titoli sottolineano l’identità e l’ambizione di Piperplay di sostenere voci italiane, sia di registi affermati che di talenti emergenti.

Piperplay è progettata per supportare i cineasti italiani in tutte le fasi del loro percorso, dal finanziamento alla distribuzione internazionale. La nuova etichetta unirà le forze di Playtime, nota per le vendite internazionali e il co-finanziamento, con la distribuzione dinamica di PiperFilm. Catia Rossi e François Yon guideranno Piperplay, combinando esperienza e capacità di innovazione per portare i film italiani a un pubblico globale.

Piperplay annuncia anche Giulia Casavecchia come responsabile delle vendite internazionali, grazie alla sua esperienza nella distribuzione di cinema italiano di qualità. Con un accesso privilegiato ai mercati internazionali e una forte rete di contatti, Piperplay ambisce a promuovere il cinema italiano nel mondo.

Le dichiarazioni dei protagonisti evidenziano l’importanza di questa nuova iniziativa nel connettere il talento italiano con il mercato globale, confermando l’obiettivo di espandere la portata del cinema italiano e soddisfare le ambizioni internazionali.