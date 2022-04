“Non è facile, in un momento così delicato della nostra storia, affrontare temi che sembravano tramontati per sempre come quello della guerra. Fare spettacolo, continuare il lavoro dell’intrattenimento mentre alle nostre porte si consuma una delle guerre più assurde e ingiustificate della storia rischia di far sembrare vano ogni nostro tentativo”. E’ quanto dichiara Massimo Romeo Piparo, direttore artistico del teatro Sistina di Roma, dove venerdì andrà in scena la prima del musical opera-rock Jesus Christ Superstar’, protagonisti Ted Neeley nel ruolo di Gesù Cristo e l’ucraina Sofiia Chaika in quello di Maria Maddalena che con la russa Anna Koshkina interpreteranno insieme – con le rispettive bandiere posate sulle loro spalle – il brano ‘Could we start again, please?’, ovvero: ‘Potremmo ricominciare, per favore?’ quale invito a instaurare nuovamente un dialogo.

“L’unico modo che abbiamo in questo momento per testimoniare fortemente la forza dell’arte, della musica, del teatro, della cultura è quello di lanciare messaggi e segnali che inequivocabilmente diano l’impronta di ciò che la cultura dovrebbe fare sempre: unire – sottolinea Piparo – Nello spettacolo ‘Jesus Christ Superstar’, ci sarà un momento dedicato a questo messaggio. Mi sembrava assolutamente pertinente durante il periodo di Pasqua e in uno spettacolo che racconta esattamente la storia di Cristo e del suo martirio prima della Resurrezione, affrontare un tema così delicato come la fratellanza tra il popolo ucraino e il popolo russo, a prescindere dalla politica”.

(di Enzo Bonaiuto)