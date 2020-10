Piotta, Suburra: la colonna sonora della terza e ultima stagione della serie tv di Netflix è firmata dal rapper romano.

Grandi novità per Piotta: il rapper ha firmato la prima colonna sonora della sua carriera. E non si tratta di una colonna sonora semplice, bensì della soundtrack di una serie televisiva italiana tra le più amate in tutto il mondo, Suburra. L’annuncio è stato dato dallo stesso rapper romano in un post sul suo account Instagram ufficiale. Ecco tutti i dettagli su questo nuovo progetto.

Piotta firma la colonna sonora di Suburra

La terza e ultima stagione della serie televisiva Netflix sarà disponibile dal 30 ottobre. Musicalmente sarà impreziosita da una colonna sonora firmata da Tommaso Zanello, alias Piotta, uno dei rapper più importanti della storia dell’hip hop a Roma.

FONTE FOTO: https://www.instagram.com/piottatommaso/

Si tratta della prima colonna sonora nella carriera del cantautore romano: “Ho partecipato a molti film con le mie canzoni, o anche come consulente musicale, ma realizzare un’intera colonna sonora originale non mi era mai successo! E non parliamo di un piccolo film, ma di Suburra, un’intera serie tv internazionale, dalle musiche di commento ai brani rap, e un format mai ideato prima“.

Di seguito l’annuncio:

Piotta: il nuovo album

I sei episodi dell’ultima stagione di Suburra saranno scanditi dunque dai nuovi brani del rapper romano, che ha tra l’altro firmato anche un brano presente nella prima stagione della serie, 7 vizi Capitale.

I nuovi pezzi presenti in Suburra diventeranno un nuovo album dell’artista, con due tracce strumentali e un remix. Ecco la tracklist:

1 – Cuore nero – Samurai

2 – S.U.B.U.R.R.A. – Manfredi & Cinaglia

3 – S.U.B.U.R.R.A. Theme Song

4 – Fiore dell’infame – Angelilca & Nadia

5 – La giostra – Anacleti’s Groove

6 – È ora di andare – Spadino

7 – Scivola via – Aureliano

8 – Su di me – Cinaglia

9 – È ora di andare (FF rmx)

10 – Overture

FONTE FOTO: https://www.instagram.com/piottatommaso/