Piombino, Urso vede Jindal: “Incontro risolutivo”

– Era stato annunciato come un incontro “decisivo” e – secondo quanto si apprende – così è stato. La riunione in videoconferenza tra il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso e Sajjan Jindal, presidente del Gruppo JSW, insieme ai relativi staff tecnici, riguardo al rilancio del polo siderurgico di Piombino – si legge in una nota diffusa dal ministero – ha rappresentato un incontro “risolutivo sia per quanto riguarda il piano industriale di JSW per la realizzazione del treno rotaie – per il quale i gruppi di lavoro lavoreranno intensamente per la definizione dell’accordo di programma – sia per il raggiungimento dell’accordo con Metinvest riguardo la condivisione delle aree demaniali”. Alla luce della riunione, Urso ha espresso la sua piena soddisfazione.

JSW Steel Italy – fa sapere l’azienda in una nota al termine dell’incontro – “ha colto con soddisfazione il parere favorevole al relativo al rilancio del treno rotaie e alla logistica presentato” dall’azienda. “Nel corso della riunione – spiega JSW – sono stati stabiliti i tempi per la firma del contratto sulle aree e per l’accordo di programma in modo da cominciare subito gli investimenti”.