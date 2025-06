Piombino in crisi: bocciata mozione per il mercato coperto

A Piombino, il mercato coperto versa in uno stato di abbandono e presenta diverse problematiche strutturali, come infiltrazioni d’acqua e il crollo di un pezzo di intonaco. Nonostante il suo valore culturale e turistico, una recente mozione presentata dai gruppi consiliari Piombino Domani e Partito Democratico, che chiedeva interventi urgenti per la riqualificazione della struttura, è stata bocciata dalla maggioranza nel Consiglio Comunale. I firmatari della mozione hanno espresso preoccupazione per questo rifiuto, interpretato come un segnale di mancata volontà di investire nel recupero del mercato, considerato un potenziale motore di rigenerazione urbana.

In un tentativo di sensibilizzare i cittadini sull’importanza del mercato coperto, i partiti di opposizione hanno organizzato una mostra fotografica all’interno dell’edificio, invitando la comunità a partecipare e sostenere la loro iniziativa per un mercato vivo e accogliente, all’altezza della storia di Piombino.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.news-24.it