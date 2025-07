Pioli: la nuova era della Fiorentina verso la vittoria

Il ritorno di Stefano Pioli sulla panchina della Fiorentina ha già suscitato grande entusiasmo tra i tifosi e promesse di rinnovamento. Durante il suo primo discorso al gruppo, Pioli ha espresso il desiderio di conquistare un trofeo immediatamente, sia esso la Conference League o la Coppa Italia, e ha fissato l’obiettivo di riportare la squadra in zona Champions League entro due anni.

In dieci giorni di ritiro al Viola Park, Pioli ha manifestato il proprio valore sia umano che tecnico, raccogliendo consensi durante la presentazione ufficiale della squadra, dove è stato accolto con calorosi applausi dai tifosi. Questo legame storico con Firenze si è rivelato fondamentale nella sua missione di rinverdire le ambizioni della Fiorentina.

Il mister ha instaurato un dialogo diretto e costruttivo con tutti i giocatori, dai più giovani ai veterani, influenzando attivamente anche le scelte di mercato. Pioli ha fatto leva sulla sua personalità per convincere calciatori del calibro di Dzeko a far parte del progetto, contribuendo così alla creazione di un attacco promettente. Questa nuova formazione ha iniziato a generare attese positive dopo un periodo di incertezze e dissidi.

Pioli ha chiaramente delineato le sue ambizioni, parlando di obiettivi concreti e non delle mere promesse. La sua affermazione “Firenze me la sento dentro” evidenzia quanto il suo ritorno possa rappresentare un punto di svolta per la squadra, per il club e per i tifosi, desiderosi di rivedere la Fiorentina ai vertici del calcio italiano.