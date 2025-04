Pioggia, grandine e sabbia oggi 13 aprile: previsioni meteo per Pasqua

Arriva il maltempo con pioggia, grandine e sabbia, segnando un’inversione di tendenza nel quadro meteo di domenica 13 aprile. La Domenica delle Palme si presenta con condizioni avverse, con la necessità di ombrelli aperti da Nord a Centro, da Milano a Roma.

Le precipitazioni saranno significative, soprattutto nel Nordovest, con pioggia attesa in Piemonte, Liguria e Lombardia. Le previsioni indicano che i fenomeni si estenderanno anche a Veneto e Friuli nel corso della giornata. A partire dalla tarda mattinata, la situazione peggiorerà anche in Toscana, dove temporali colpiranno le zone centrali e la costa. In serata, il maltempo aumenterà di intensità anche in Emilia Romagna.

La situazione al Centro-Sud appare meno complessa, con piogge previste solo nel nord del Lazio e in Umbria. Un elemento interessante è che le precipitazioni potrebbero essere accompagnate da pulviscolo sahariano, trasportato dai venti di scirocco che spireranno durante il giorno. Questo fenomeno contribuirà a mantenere temperature elevate nelle regioni meridionali.

In sintesi, il maltempo si manifesterà in modo significativo al Nord, mentre al Centro-Sud le condizioni saranno più tranquille, sebbene non manchino precipitazioni locali. L’effetto del pulviscolo sahariano rappresenta un ulteriore aspetto da monitorare, soprattutto per l’impatto sulle temperature.