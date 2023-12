Pioggia, freddo e neve: maltempo sull'Italia oggi e domani, ecco dove

Nuova perturbazione sull’Italia che porterà sull’Italia freddo, pioggia e neve. Oggi, martedì 5 dicembre, precipitazioni al Centro-Sud con neve in appennino mentre la situazione va piano piano migliorando al Nord. Maltempo con piogge, localmente anche intense e qualche temporale, soprattutto sul versante tirrenico in giornata, dove potrebbero verificarsi pure alcuni temporali. La perturbazione si sposterà poi ulteriormente verso Sud nelle successive 24 ore. Domani, mercoledì 6 dicembre, si legge su iLMeteo.it, si prospetta una giornata in cui il tempo darà ulteriori ed evidenti segnali di miglioramento su gran parte del Paese, eccezion fatta per qualche residuo disturbo sul comparto adriatico e in alcuni angoli del Sud.

Attenzione alle temperature minime che, a causa dei rasserenamenti previsti, torneranno a scendere sotto la soglia del gelo al Nord e nelle aree interne del Centro. Al contrario, subiranno un aumento di giorno, seppur contenuto, grazie all’irraggiamento solare generoso.

Previsioni meteo oggi e domani fino all’Immacolata

Dal pomeriggio di oggi il Nord tornerà dunque asciutto, mentre sono attese forti piogge dalla Toscana alle Marche, in seguito su tutto il Centro, la Campania, la Sicilia e la Puglia e dalla sera anche sul resto del meridione. Insomma, il veloce passaggio di neve a bassa quota sulla Pianura Padana lascia il posto alle piogge, anche intense, con neve fresca sull’Appennino solo oltre i 1300-1600 metri. Torniamo a uno scenario più autunnale anche se le temperature rimarranno sotto media almeno fino a giovedì 7 dicembre. Per la Festa dell’Immacolata è confermato l’arrivo di un ciclone, dalla traiettoria incerta.

Oggi, martedì 5 dicembre – Al nord: instabile al mattino con residue nevicate, migliora nel pomeriggio. Al centro: rovesci su Toscana, Umbria e Lazio, meno diffusi altrove. Al sud: peggiora forte in Campania, poi Sicilia, quindi Gargano e Salento sparse altrove.

Mercoledì 6 dicembre – Al nord: bel tempo, ventoso. Al centro: soleggiato e ventoso. Al sud: qualche rovescio sul basso Tirreno.

Giovedì 7 dicembre – Al nord: bel tempo. Al centro: soleggiato. Al sud: soleggiato.

Tendenza: da venerdì ciclone con neve in pianura sul Piemonte e maltempo su Isole Maggiori; weekend soleggiato salvo ultimi fenomeni sabato al Sud.