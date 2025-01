Pioggia e neve stanno per tornare, meteo Italia fino all’Epifania

In arrivo due perturbazioni sull’Italia fino alla Befana, con la possibilità di una ondata di gelo artico successiva. Il 2025 inizia con cambiamenti nel clima, dopo i giorni caratterizzati dall’alta pressione delle Azzorre. Le due perturbazioni, alimentate da aria polare e sostenute da venti meridionali, interesseranno il Paese fino al 6 gennaio.

La prima perturbazione colpirà l’Italia a partire da venerdì 3 gennaio, portando piogge in Emilia Romagna, seguite da maltempo su tutto il Centro e infine in Campania. Questo fronte istabile si muoverà rapidamente verso il Sud durante la giornata di sabato 4 gennaio, generando una caduta di neve sui rilievi emiliani e romagnoli a quote superiori ai 900-1000 metri e a partire da 1400 metri nei rilievi del Centro.

La seconda perturbazione si attiverà domenica 5 gennaio, influenzando il giorno dell’Epifania. Questo sistema nuvoloso, sostenuto da forti venti di Libeccio e Scirocco, renderà i mari molto mossi e porterà precipitazioni irregolari su tutto il Nord e in Toscana. La neve tornerà a cadere sulle Alpi, sopra i 6-800 metri, con una possibilità di fiocchi anche in alcune aree pianeggianti di Piemonte, Lombardia ed Emilia.

Dopo le perturbazioni, si prevede un’ulteriore evoluzione meteorologica verso il 9-10 gennaio, quando aria fredda proveniente dal Nord Europa potrebbe portare a un deterioramento delle condizioni atmosferiche in molte regioni italiane.

Per quanto riguarda le previsioni quotidiane, giovedì 2 gennaio al Nord ci sarà cielo coperto con piogge nello spezzino; al Centro piogge sull’Alta Toscana e nuvolosità altrove; al Sud, clima per lo più soleggiato. Venerdì 3 gennaio, vi saranno piogge in Emilia Romagna, un peggioramento al Centro con piogge sparse e in Campania. Sabato 4 gennaio, il Nord potrà avere nebbie o nubi basse in pianura, mentre il Centro avrà nubi al mattino seguite da sole, e ultimi rovesci al Sud. La tendenza per domenica prevede una nuova perturbazione in arrivo la sera, con piogge e neve a quote medie al Nord per il giorno dell’Epifania, accompagnate da forti venti in tutto il Paese.