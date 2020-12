Pronti per una nuova settimana all’insegna delle nevicate diffuse, piogge battenti e poi ancora maltempo nei giorni successivi. Già da domani, si legge su iLMeteo.it domani, lunedì 28 dicembre, molte regioni d’Italia faranno i conti con l’arrivo di un’intensa perturbazione in discesa dal Nord Europa che provocherà forti nevicate fino in pianura sulle regioni settentrionali, con fiocchi in città come Torino, Milano, Bergamo, Verona, Piacenza, Parma con oltre 15 cm di accumulo stimabili entro la fine dell’evento. Possibili nevicate o pioggia mista a neve anche su molti tratti del Nordest come a Verona, Vicenza e Padova.

