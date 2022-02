Non solo novità fiammanti nel Direct di Nintendo per presentare i prossimi titoli in arrivo su Switch. Nei prossimi mesi, infatti, sulla console arriveranno moltissimi giochi classici, alcuni dei quali mai pubblicati prima in occidente.

Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition



è una versione rimasterizzata del classico RPG di Squaresoft ed è in arrivo su Nintendo Switch il 7 aprile, con miglioramenti come la possibilità di disattivare gli incontri casuali e una colonna sonora rifinita. All’interno del pacchetto è incluso anche Radical Dreamers, un’avventura testuale che permetterà ai giocatori di scoprire le origini del gioco e che finora era disponibile solo in Giappone, dove era uscita per la periferica SatellaView su Super NES. Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition sarà disponibile anche su PS4, Xbox One e PC.

Portal: Edizione da compagnia è un pacchetto unico per i due episodi di

Portal



di Valve Software, con multiplayer in locale e online per il secondo capitolo. No Man’s Sky è un altro gioco celebre che arriva su Switch dopo aver raccolto consensi sulle altre piattaforme, e verrà pubblicato in estate. Dal catalogo Wii arriva il 20 aprile



Star Wars: The Force Unleashed

. Il titolo potrà essere giocato sia con controlli classici che con quelli di movimento. Il 17 febbraio sarà invece la volta di Assassin’s Creed The Ezio Collection, con i tre capitoli della serie dedicati a Ezio Auditore in un’unica collection per Switch.

Earthbound per Super NES e Earthbound Beginnings per NES sono già disponibili per tutti gli abbonati al servizio Switch Online.

Live A Live



è un gioco di ruolo originariamente pubblicato solo in Giappone, ma che verrà localizzato per la prima volta in inglese proprio su Switch, il 22 luglio, con una nuova veste 2D HD. Square Enix ha anche annunciato Front Mission 1st, remake di un classico gioco di combattimento strategico a turni uscito originariamente su Super NES. Sarà disponibile in estate, e più in là verrà pubblicato anche Front Mission 2. Infine, Bandai Namco lancerà Klonoa Phantasy Reverie Series l’8 luglio, non solo su Switch ma anche su PS5, PS4, Xbox e PC, con inclusi i due capitoli della serie originariamente comparsi su PlayStation.