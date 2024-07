Pioggia di critiche per la De Lellis al matrimonio di Cecilia e Ignazio

Al matrimonio di Cecilia Roriguez e Ignazio Moser c’erano tutti gli amici e i parenti della coppia, di cui moltissimi volti noti. Nel parco della villa medicea La Ferdinanda sono arrivati Tony Effe, Andrea Damante, Belen Rodriguez e anche Giulia De Lellis. Per uno di loro sui social c’è stata una vera pioggia di critiche.

La De Lellis è stata bacchettata da centinaia di utenti per l’abito che ha scelto per presentarsi al matrimonio di Cecilia e Ignazio. Dei rimproveri per il vestito rosa sono arrivati addirittura dalle fan dei “Damellis” (che però sono state più clementi degli altri): “Uniti per sempre anche nel vestirsi di m***a. Bocciati tutti e due”. “Li amo e insieme stanno sempre da dio, ma quegli outfit fingiamo di non vederli”. “Giulia e Andrea sono davvero anime gemelle, guardate lui con l’orlo del pantalone lungo di oltre 5 cm e lei vestita per andare fare aperitivo in spiaggia al tramonto“.

il modo in cui non sapevo chi fosse ma ho pensato “solo una come la de lellis potrebbe mettere una roba del genere” e poi apro i commenti akwhwkanwm https://t.co/Xy3Dybz8TW — jay⁷ (@lwjsbf) June 30, 2024

Gdl ma perché questo abito per un matrimonio non stai andando al coachella dai pic.twitter.com/oCk37FUB4n — creestina (@creeestina) June 30, 2024

Pioggia di Critiche per la De Lellis e il suo abito sfoggiato al matrimonio di Cecilia e Ignazio.

I giudizi più pesanti sono arrivati su Twitter, dove c’è stata davvero una pioggia di critiche qualcuno ha definito l’abito di Giulia un ‘prendisole’ e altri un outfit adatto più al Coachella che ad un matrimonio. Una cosa è certa, il look della De Lellis non è certo passato inosservato.

“Lei mi sta anche simpatica, ma che look ha scelto? Per me bocciata”. “La De Lellis trasparente e Tony Effe senza camicia se era il mio matrimonio li facevo correre, tremendi”. “Ma la De Lellis ha capito che era un matrimonio?”. “GDL ma perché questo abito per un matrimonio non stai andando al Coachella”. “La De Lellis è la dimostrazione vivente che ci si può arricchire quanto si vuole, acquistare i migliori vestiti ma se si è coatte, tali si rimane. Ma si può andare ad un matrimonio conciata così?”. “Ma la de Lellis come cavolo si è conciata?”.

Chissà cosa ne pensa Enzo Miccio di questo look di Giulia…



La De Lellis ha proprio pensato “C’è il tuo ex storico assumi un contegno sobrio” — Notorisch Grausam (@scherzogeniale) June 30, 2024

Ma la de lellis sta a un beach party o a un matrimonio? pic.twitter.com/OdcOR5bKGa — lollypop ☀️🌴 (@Unadolcestronza) June 30, 2024