Pioggia di album sotto l'Albero di Natale, tra tradizione e innovazione

A Natale si cambia musica. Non più “Silent Night” o “Jingle Bells”: si trasforma il calendario del mercato discografico che fino a qualche anno fa voleva le nuove uscite principalmente concentrate in autunno, e per questo fine 2023 arriva una pioggia di dischi. Sotto l’albero tanta musica italiana e internazionale, tra tradizione natalizia, cofanetti, nuove edizioni ma anche tanti inediti. Partendo dall’Italia, tra i più attesi c’è il ritorno di Elisa con “Intimate – Recordings at Abbey Road Studios”, una raccolta di reinterpretazioni “intime” (in uscita oggi, 8 dicembre) realizzate in presa diretta negli studi Abbey Road di Londra con due inediti, “Quando nevica” (scritta con Calcutta e Dardust) e “Buon Natale anche a te” (l’artista è attesa anche con due date speciali al Mediolanum Forum di Milano il 15 e 16 dicembre, già sold out). Sempre oggi, torna Renato Zero con il nuovo disco intitolato “Autoritratto”, che vanta un packaging particolare disponibile in 4 differenti artworks. Attesissimo anche “Venditti & De Gregori – Il Concerto“. I due artisti, dopo un tour di grande successo con oltre 250 mila biglietti venduti, pubblicheranno il 15 dicembre 2023 il loro album live. Il disco, disponibile in varie versioni, conterrà 17 brani registrati durante diverse tappe del tour, offrendo i momenti più intensi e emozionanti degli spettacoli. Un regalo apprezzatissimo sarà anche “Rush! (Are u coming?)” dei Måneskin, ormai consacrati nell’Olimpo delle più grandi star internazionali che tornano con nuova edizione del fortunatissimo “Rush!” arricchito da 5 inediti. Per la quota urban, troviamo Ghali che, in attesa di Sanremo, pubblica “Pizza Kebab Vol.1”, disponibile in formato fisico da venerdì 15 dicembre, Massimo Pericolo con “Le cose cambiano”, ricco di tantissimi feat (già uscito il 1′ dicembre), e Gemitaiz che fa il suo ritorno il 15 dicembre con “QVC10 – Quello Che Vi Consiglio Vol. 10”, decimo atteso capitolo della sua lunga saga nel panorama del rap italiano, iniziata nel 2009.

Tante novità anche sul fronte internazionale. Tra queste “Que ta tête fleurisse toujours”, il sesto album di Mika che registra per la prima volta un disco tutto in francese, ma anche Peter Gabriel con “I/O”: ventun anni dopo “Up”, il nuovo album di inediti di Gabriel, pieno di ospiti, ha visto l’uscita in digitale da gennaio in poi di una canzone al mese. Per le feste arriva sugli scaffali anche l’ultimo lavoro di Neil Young, “Before and After”: privo di inediti, il disco contiene la reinterpretazione in chiave acustica di 13 canzoni amate dall’artista ma non tra le più note al grande pubblico. In campo internazionale anche due uscite molto attese dalla fandom K-Pop, quelle degli Ateez e dei BTS, il gruppo sudcoreano più amato al mondo. “Permission To Dance On Stage In The U.S.” dei BTS permette un’esperienza digitale unica: attraverso un codice, si può accedere a circa 511 minuti di contenuti esclusivi. La confezione contiene una scatola con una serie di numerosi extra, digitali e fisici, dei momenti e viaggi che la band ha fatto negli Stati Uniti. I fan degli ATEEZ devono aspettare invece il 22 dicembre per il loro decimo mini album. Intitolato “The World Ep. Fin: Will”, sarà disponibile in diverse versioni: A, Z e Diary, e anche qui ogni versione conterrà un’ampia gamma di contenuti esclusivi, tra cui un photobook di 112 pagine.

Non poteva mancare però uno spazio dedicato a chi ama avere come sottofondo per le feste le canzoni della tradizione natalizia, ed ecco per loro “Gerry Christmas”, un album, disponibile da oggi, 8 dicembre, che vede Gerry Scotti interpretare i classici natalizi aiutato dall’intelligenza artificiale. Si cimenta per la prima volta con il Natale anche Cher che torna con “Christmas” (in alcuni dei brani la cantante è accompagnata da star come Stevie Wonder, Michael Bublé, Cindy Lauper), mentre tornano con “My Family Christmas – Deluxe Edition” Andrea Bocelli, Matteo Bocelli e Virginia in una nuova versione dell’album di successo pubblicato lo scorso anno che batte se stesso e, ad un mese dalla suo uscita, quest’anno in tutto il mondo registra un incredibile incremento in numeri con 76 milioni di streaming totali (+46%) e registra tra le tracce più ascoltate “Il regalo più grande” (+96%), “Senti quello che sento?” (+60%), “Feliz Navidad” (+53%). Un Natale decisamente per tutti i gusti.