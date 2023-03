Pioggia di acquisti a Wall Street, assist da titoli tech

– Wall Street continua la sessione in rialzo, allungando il passo rispetto all’avvio, trovando sostegno dalla buona performance dei titoli tecnologici. In particolare Tesla che balza di quasi il 5% seguita da Apple +3%. Quest’ultimo beneficia dell’indicazione degli analisti di Morgan Stanley secondo cui il titolo della società di Cupertino potrebbe guadagnare il 20% e che gli investitori dovrebbero guardare al di là dei problemi di breve periodo per il gigante tech.

Sul fronte macroeconomico, l’indice PMI servizi, nella lettura definitiva di febbraio, è tornato a un livello di espansione, ponendo fine a sette mesi consecutivi di contrazione.

Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones avanza a 33.285 punti, continuando la scia rialzista evidenziata da tre guadagni consecutivi, innescata mercoledì scorso; sulla stessa linea, l’S&P-500 guadagna l’1,29% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 4.033 punti.

Effervescente il Nasdaq 100 +1,62%; sulla stessa linea, in rialzo l’S&P 100 +1,43%.

Beni di consumo secondari +1,86%, telecomunicazioni +1,78% e informatica +1,67% in buona luce sul listino S&P 500.

Tra i protagonisti del Dow Jones, Apple +2,89%, Boeing +2,23%, American Express +1,87% e Goldman Sachs +1,75%.

Le peggiori performance, invece, si registrano su Travelers Company, che ottiene -0,52%.

Giornata fiacca per United Health, che segna un calo dello 0,51%.

Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano Rivian Automotive, +7,43%, Align Technology +6,61%, Meta Platforms +5,72% e Atlassian +5,45%.

I più forti ribassi, invece, si verificano su Zscaler,, che continua la seduta con -10,15%.

Pessima performance per Marvell Technology,, che registra un ribasso del 6,58%.

Si concentrano le vendite su Costco Wholesale, che soffre un calo del 3,37%.

Piccola perdita per Mercadolibre,, che scambia con un -1,01%.

Tra gli appuntamenti macroeconomici che avranno la maggiore influenza sull’andamento dei mercati USA:

Venerdì 03/03/2023

15:45 USA: PMI composito atteso 50,2 punti; preced. 46,8 punti

15:45 USA: PMI servizi atteso 50,5 punti; preced. 46,8 punti

16:00 USA: ISM non manifatturiero atteso 54,5 punti; preced. 55,2 punti

Lunedì 06/03/2023

16:00 USA: Ordini industria, mensile preced. 1,8%

Martedì 07/03/2023

16:00 USA: Scorte ingrosso, mensile preced. 0,1%.