Pioggia di acquisti a Wall Street

– Wall Street continua la sessione in rialzo, con il Dow Jones che avanza a 39.675 punti; sulla stessa linea, performance positiva per l’S&P-500, che continua la giornata in aumento dell’1,46% rispetto alla chiusura della seduta precedente. Ottima la prestazione del Nasdaq 100 +2,34%; sulla stessa tendenza, in netto miglioramento l’S&P 100 +1,75%.

Sul fronte macroeconomico, i prezzi alla produzione, saliti meno delle attese, hanno rafforzato le aspettative di un taglio dei tassi da parte della Federal Reserve, nella riunione di settembre. Ora gli occhi degli investitori sono puntati sui numeri dell’inflazione, in arrivo domani, 14 agosto.

Apprezzabile rialzo nell’S&P 500 per i comparti informatica +2,82%, beni di consumo secondari +2,28% e telecomunicazioni +1,57%. In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto energia, che riporta una flessione di -1,05%.

Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Nike +5,40%, Intel +4,83%, Microsoft +1,95% e Apple +1,87%.

Le peggiori performance, invece, si registrano su Johnson & Johnson, che ottiene -1,28%.

Tentenna Wal-Mart, con un modesto ribasso dell’1,22%.

Giornata fiacca per Chevron, che segna un calo dello 0,66%.

Piccola perdita per Walt Disney, che scambia con un -0,53%.

Tra i best performers del Nasdaq 100, Starbucks +20,59%, Marvell Technology +6,19%, Nvidia +5,58% e Intel +4,83%.

I più forti ribassi, invece, si verificano su Illumina, che continua la seduta con -5,93%.

Si concentrano le vendite su Diamondback Energy, che soffre un calo del 2,21%.

Tentenna Dollar Tree, che cede l’1,45%.

Sostanzialmente debole Take-Two Interactive Software, che registra una flessione dell’1,14%.

Tra i dati macroeconomici rilevanti sui mercati statunitensi:

Martedì 13/08/2024

14:30 USA: Prezzi produzione, annuale atteso 2,3%; preced. 2,7%

14:30 USA: Prezzi produzione, mensile atteso 0,2%; preced. 0,2%

Mercoledì 14/08/2024

14:30 USA: Prezzi consumo, annuale atteso 3%; preced. 3%

14:30 USA: Prezzi consumo, mensile atteso 0,2%; preced. -0,1%

16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale atteso -2 Mln barili; preced. -3,73 Mln barili.