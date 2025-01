Piogge e tempeste di vento: dopo il gelo, il maltempo dall’Africa arriva in Italia

Dopo un periodo di aria artica e gelo, l’Italia sta per affrontare maltempo proveniente dall’Africa. L’anticiclone delle Azzorre continua a dominare su gran parte dell’Europa, mentre il ciclone responsabile delle recenti nevicate sta lasciando il nostro Paese per dirigersi verso la Grecia. Tuttavia, un’altra perturbazione è in arrivo.

Lorenzo Tedici, meteorologo di www.iLMeteo.it, informa che oggi il tempo sarà stabile, con precipitazioni limitate alla Sicilia. Un nuovo nucleo di aria fredda dai Balcani si avvicinerà alla Sardegna e alimenterà una circolazione depressionaria attiva sull’Algeria, dalla quale si formerà un ciclone Mediterraneo che a partire da venerdì 17 influenzerà negativamente il clima in diverse regioni italiane, estendendo il suo impatto durante il weekend.

I venti freddi di Grecale saranno presenti fino a giovedì, dopo di che saranno sostituiti da quelli di Scirocco che ruotano attorno al nuovo ciclone, facendo così aumentare le temperature in gran parte dell’Italia. Al Nord, però, il clima rimarrà freddo con venti provenienti da nord-est.

Durante il weekend, il ciclone porterà piogge abbondanti, in particolare su Sardegna, Sicilia, Calabria e, successivamente, in Campania, Abruzzo, Molise e Lazio. Le precipitazioni potrebbero essere intense, specialmente nelle Isole Maggiori, e i venti si intensificheranno sui bacini meridionali con tempeste di Scirocco e Levante, portando raffiche fino a 100 km/h e mareggiate lungo le coste. Il Nord, in questa fase, subirà un incremento della nuvolosità ma non sarà colpito dalle intense precipitazioni.

Nel dettaglio, si prevede che mercoledì 15 ci sarà sole e freddo al Nord, con cielo via via più coperto al Centro e piogge sulla Sicilia, in particolare nel versante settentrionale. Giovedì 16, il Nord continuerà a godere di bel tempo, mentre il Centro avrà nubi irregolari e piogge sulla Sardegna orientale. Al Sud, molte nubi e piogge sono attese in Sicilia ionica e Calabria nella serata. Venerdì 17, al Nord ci sarà sole, ma maltempo diffuso in Sardegna e intensi fenomeni sulla Sicilia e Calabria. La tendenza per il weekend mostra piogge al Centro-Sud e venti forti.