Pio e Amedeoenkutраста italiana

Il film “Oi Vita Mia”, diretto e interpretato da Pio e Amedeo, continua a registrare numeri da record al botteghino. Al terzo weekend di programmazione, il film ha incassato 1.138.691 euro e totalizzato complessivamente 7.103.609 euro, con 946.148 presenze, affermandosi come il film italiano campione di incassi di questa stagione cinematografica.

Uscito in sala dal 27 novembre, il film è interpretato, oltre che diretto, da Pio e Amedeo, con la partecipazione straordinaria di Lino Banfi, e vede la partecipazione di Ester Pantano, Cristina Marino, Marina Lupo, Adriana De Meo ed Emanuele La Torre. La sceneggiatura è di Pio D’Antini, Amedeo Grieco, Emanuele Licitra.

Nel film, Pio gestisce una comunità di recupero per ragazzi, mentre Amedeo gestisce una casa di riposo per anziani. Uno ha una relazione in crisi, l’altro una figlia adolescente irrequieta. Costretti dalle circostanze a vivere sotto lo stesso tetto tra anziani smemorati e giovani casinisti che si fanno la guerra, i due finiranno per scambiarsi consigli non richiesti, infilarsi in situazioni assurde e, tra bollette arretrate e partite a padel, trovare finalmente il coraggio di mettere ordine alle loro vite e scoprire così un nuovo modo di stare assieme.