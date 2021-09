Pio e Amedeo ieri sera su Rai Uno hanno tirato una stoccatina a Fedez che, nonostante fosse in procinto di andare a letto, gli ha risposto immediatamente su Instagram.

Ovviamente il botta e risposta ha continuato ed il duo comico, in diretta dalla loro camera d’hotel, hanno contro-replicato:

E ancora:

“La Rai non ci ha ingaggiato non abbiamo preso una lira, non abbiamo visto un dirigente, nessuno ci ha detto di dire qualcosa, neanche contro te. In diretta nessuno avrebbe potuto fermarti! Mica sarebbero arrivati i bodyguard a buttarti per terra, avresti potuto esprimere il tuo pensiero senza fare tutte ste polemiche, poi alla fine con chi te la sei presa? Con l’ultimo dei funzionari, dai. […] Guarda, abbiamo fatto tre storie senza swipe up. Noi siamo Mediaset, la Rai non ci ha pagato. Solo l’albergo. Male ci siamo rimasti noi non tu, Federico, questa cosa del populista 2.0 non ce l’aspettavamo, fai passare questa cosa come se noi andiamo in giro ad istigare la gente a dire n*gro, f*ocio, non ci provare furbacchione, poi si cade nel patetico, lo sai. Secondo me è stata una crisi isterica di notte, una polemica per sollevare un’altra polemica e in mezzo alla polemica ci metto lo swipe up e ti vendo le mutande, la maglietta, la sigaretta elettronica, un pennarello, una bancarella 2.0. Insomma Federico non te la prendere e non ca*are il c*azzo. E mandaci uno smalto”.