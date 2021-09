Ieri sera su Rai Uno è accaduto l’impossibile, durante i Seat Music Awards 2021 Pio e Amedeo hanno ricevuto il premio speciale per ‘aver rinnovato il linguaggio televisivo’. Giuro che non è uno scherzo, è successo sul serio. Il duo in diretta ha anche avuto il coraggio di lanciare shade a Fedez per quello che è accaduto sul palco del Primo maggio.

“La Rai è libera. Ci avevano detto che censuravate e invece no. Dietro c’erano tutti i dirigenti e nessuno si è permesso di chiederci cosa avremmo detto. Se uno va in diretta dice quello che pensa. Anche un altro avrebbe potuto fare così, senza suscitare tante polemiche. Non è che arrivano i bodyguard a prenderti e a cacciarti dal palco, dai, Federico! Fa la polemica, per il traffico sui social e per vendere i prodotti. “E comprati lo smalto che ho fatto io, comprati la mia valigia”. Io farei un applauso alla Rai che non ci ha censurato”.

Quindi l’umorismo da bar e i termini omofobi e razzisti vomitati in prima serata sono “rinnovare il linguaggio televisivo”?

Dalla sua camera da letto il rapper di Mille ha smascherato l’ipocrisia dei due comici. Proprio come ho fatto notare io mesi fa, anche Fedez ha sottolineato quanto sia singolare che il duo continui ad usare le parole “fr***o” e “ne**o”, ma che si guardi bene dal bestemmiare o ironizzare sulla Chiesa.

Eppure la satira e la comicità dovrebbero prendere di mira i poteri forti per ridicolizzarli, non le minoranze e i più deboli, per cui quelle parole spesso sono macigni. Cosa ne sanno quei due di cosa significa sentire in tv il termine “fr***o”? Chi sono per dirci che decontestualizzato dovrebbe farci ridere? Conoscono i traumi che molti di noi hanno subito al grido di “ricchi**”, “finocc****”, “fr***o”? Due uomini etero bianchi che si mettono in cattedra ad insegnarci cosa dovremmo ritenere o meno razzista o omofobo. Fa già ridere così.

“Stavo andando a nanna e mi hanno scritto ‘Pio e Amedeo t hanno dissato’. Bello, una delle cose più belle viste in Rai, una grande installazione artistica. Nella rete in cui non vorrebbero che tu citassi i nomi dei politici perché non è presente il contraddittorio, ti ripulisci la coscienza ingaggiando due rivoluzionari anticonformisti, cercando di attaccare l’avversario senza contraddittorio. Bravi tutti. Mi è piaciuto. Bravi Pio e Amedeo. Spero di diventare un giorno un anticonformista, un antisistema come voi. Domani incomincerò uscendo per la strada dando del ne**o e del fr***o a tutti per strappare un sacco di sorrisoni. Domani alle 10 apro il mio chioschetto di smalti senza il quale non riuscirei a dare da mangiare ai miei figli e mi inventerò qualche polemica per vendere i miei smaltini.

Comunque sono un po’ deluso da Pio e Amedeo. Mi avete fatto questo atto rivoluzionario di sdoganare la parola ne*ro e fr*cio… Ma siete in diretta sulla Rai e una bella bestemmia non me la tiri? I ne*ri e i fr*ci ti rispondono con un sorriso, i cristiani nemmeno, sono obbligati a perdonarti. Un po’ arrugginiti, state perdendo lo smalto, se volete ve ne presto un pochino”.