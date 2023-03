Pio e Amedeo: perché hanno aggiunto All Inclusive nel titolo del loro show

Pio e Amedeo stanno per tornare con il loro show Felicissima Sera che quest’anno ha preso come sottotitolo la dicitura All Inclusive.

Ovviamente – come hanno precisato fra le pagine di TelePiù via DavideMaggio.it – anche il nuovo titolo è una provocazione. Il “tutto incluso” è inteso infatti come un “tutti inclusi” avendo nel cast rappresentanti di ogni minoranza.

“E’ uno spettacolo molto inclusivo. Per evitare critiche, questa volta ci siamo assicurati che tutte le minoranze fossero rappresentate. Per esempio, abbiamo anche un ballerino sovrappeso che non sa ballare, ma pazienza… E noi due forniamo la quota obbligatoria di meridionali. Insomma, scherziamo un po’ su questa mania del ‘rappresentare tutti’. Che poi non basterebbe dire che siamo tutti meravigliosamente diversi?“.

Pio e Amedeo, fra gli ospiti di Felicissima Sera anche Silvia Toffanin

Come due anni fa – quando è andata in onda la prima edizione di Felicissima Sera – anche quest’anno Pio e Amedeo potranno contare su un parterre di ospiti degno di nota. Nel corso delle prime tre puntate previste, infatti, ci saranno Michelle Hunziker, Elisa, Zucchero, Giovanna Civitillo, Gigi D’Alessio e Silvia Toffanin.

La prima edizione ha chiuso con una media del 21% di share, ma aveva fra gli ospiti molti super big come Maria De Filippi, Gerry Scotti, Francesco Totti, Claudio Baglioni, Andrea Iannone, Eros Ramazzotti e Raoul Bova.