Ormai è ovvio che Pio Amedeo e i Ferragnez non siano in buoni rapporti, lo dimostrano le frecciatine dei comici su Rai Uno e le risposte di Federico e Chiara. La conferma è arrivata con una nuova intervista rilasciata dai due pugliesi, durante la quale hanno lanciato delle shade al rapper milanese e al suo uso dei social (anche con il figlio Leone).

“Certo, è vero che anche noi usiamo i social, però per prendere in giro gli altri devi prima prendere in giro te stesso. Il fatto è che abbiamo un modo di gestire i social un po’ diverso da quello degli influencer. La cultura dell’apparire di sta un po’ sovrastando. Ci sono persone che devono costantemente dimostrare chi sono, dove sono, cosa mangiano a scapito di dinamiche psicologiche, soprattutto con i bambini. Farò un esempio emblematico e sapete a chi mi riferisco. C’è gente che torna dopo giorni a casa e già prima di aprire la porta avvia le stories del telefono per riprendere il figlio. Della serie che il padre dice al figlio ‘mi raccomando adesso emozionati’. Io personalmente il telefono lo spengo già in macchina per concentrarmi sui miei figli e questa è la differenza. Anche perché l’esagerazione diventa una malattia”.

Per il loro attacco a Fedez durante i #SeatMusicAwards2021pic.twitter.com/FKYbfguE9A — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) September 10, 2021

Pio e Amedeo, le shade a Giulia Salemi.

Non soltanto Fedez, per non farsi mancare nulla Pio e Amedeo hanno tirato in ballo anche Giulia Salemi: “Ci sono persone che vanno al ristorante per fare un video, ma vanno soltanto a prendere il dolce perché costa poco. vanno alla fine e dicono ‘è stata una cena power’. Questo vivere sempre al di sopra delle proprie portate per rivendicare uno status che non esiste. Ostentare una ricchezza che non c’è. Si ha bisogno e si vive per il consenso sui social. Tutto questo a discapito della realtà“.

Io che ascolto i nuovi portatori di verità e salvezza mentre fanno la morale agli altri personaggi che usano i social…



quei ratti di Pio e Amedeo si sono offesi perché durante la visione del loro programma Giulia e Pierpaolo hanno abbandonato la postazione televisione per raggiungere la camera da letto con tanto di imitazione dello zio iraniano e richiami vari alla patata — vincaminor ⚘ (@pppervinca) December 26, 2021