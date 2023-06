Pio e Amedeo lanciano frecciatine a Fazio: “Costretto a guadagnare milioni”

Non solo Alessandro Siani, Serena Rossi, Alex Britti, Tananai e LDA, ieri sera Gigi D’Alessio nel suo show ‘Gigi Uno Come Te’ ha ospitato anche Pio e Amedeo. I due comici hanno fatto dell’ironia sul rumor (già sementito) dell’addio di Amadeus al Festival di Sanremo. Il duo ha poi lanciato una bella frecciatina a Fabio Fazio e al suo trasloco da Rai Tre al Nove.

“Gigi, ti sei accasato qui in Rai ormai. Hai sentito di Amadeus a Sanremo? Ce lo prendiamo noi il Festival ci andiamo noi insieme. Ci mettiamo noi te. Devi fa il direttore artistico Giggino. Ma poi hai sentito l’altra cosa del momento? Quel poverino di Fazio lo hanno costretto ad andare a guadagnare 10 milioni su Nove, poverino, non si fa. Ci mettiamo noi con il tavolo Gigi. Oppure prenditi il programma di Lucia Annunziata. Questo è il momento nostro con questo vento nuovo”.

Non è certo la prima volta che Pio e Amedeo lanciato shade a Fabio Fazio. In un’intervista rilasciata mesi fa al Corriere della Sera per promuovere il loro programma Felicissima Sera All Inclusive, i due hanno dichiarato che Fazio a Che Tempo Che Fa non fa domande pungenti e fa troppi complimenti ai suoi ospiti.