Belen Rodriguez scrive a Pio e Amedeo in merito alle loro battute, i comici mostrano il messaggio.

Durante la prima puntata del serale di Amici di Maria De Filippi Pio e Amedeo hanno fatto delle “battute” su Belen Rodriguez, Antonino Spinalbese e Stefano De Martino. Il ballerino in studio è sembrato in imbarazzo e sul web è scoppiata una polemica per le parole dei due comici.

Il giorno dopo la messa in onda del programma mariano la Rodriguez ha pubblicato un post ambiguo, che secondo molti era riferito proprio a Pio e Amedeo: “Questa è la famosissima saponetta che serve per sciacquarsi e mani ma anche la bocca“.

Ieri sera il duo ha cercato di mettere una pezza sul buco: “Per quella battuta è successo il delirio. Non si è offeso nessuno, si sono offesi gli altri al posto dei protagonisti. I giornali contro di noi, titoloni che dicevano che eravamo stati indecenti. Sono usciti tanti articoli che dicevano che Belen era furiosa. Ci ha tenuto a chiarire che non c’era rimasta male nemmeno lei. In Italia ormai non si può dire più nulla, i leoni da tastiera hanno rotto, dobbiamo essere più autoironici“.

Gli ospiti della De Filippi hanno anche rivelato di aver ricevuto un messaggio privato da Belen, che li rassicurava in merito al loro siparietto.

“Ragazzi, mi dispiace, ma la frase della saponetta non era per voi. Ma perché stamattina mi sono svegliata con un sacco di insulti e mi sono girate le pa**e. Ma non era rivolto a voi. Mi dispiace se ho creato casino”.

Come ho detto l’altra volta, non ho trovato quelle battute offensive, ma non mi hanno fatto ridere, nemmeno un po’.

Stefano De Martino sulle battute di Pio e Amedeo.

“Non mi sono offeso, io sono contro la censura comica. Perché altrimenti non si può dire nulla. Sono molto tranquillo, va tutto benissimo”.

Risate a non finire insieme a Pio e Amedeo ORA sul palco di #Amici20! State guardando anche voi la seconda puntata del Serale? 😎 pic.twitter.com/YX0mywCeW0 — Witty TV (@WittyTV) March 27, 2021

pov: sei stefano de martino durante lo spettacolino di pio e amedeo #Amici20 pic.twitter.com/NlySkl177a — ;so☁️ (@scxesseoftbrave) March 27, 2021