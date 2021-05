Pio e Amedeo durante il loro monologo contro il politicamente corretto non hanno ferito solo la comunità LGBT+, ma anche gli afrodiscedenti, dato che non tutti – come il duo comico ha consigliato di fare – riescono a farsi una risate davanti ad offese omofobe o razziste.

“Le parole contano quanto le intenzioni. Il termine n***o ha un solo significato. Non puoi fare un complimento insultando una persona. È una parola dispregiativa, stai dicendo a una persona che è sporca”, ha dichiarato Enock Barwuah ai microfoni di FanPage.

E ancora:

“Se ho confidenza con un amico e a questa persona sta bene che io lo chiami “ne*ro”, non vuol dire che tutti debbano accettarlo. Ognuno ha una storia o ricordi spiacevoli legati proprio a questo termine. È una parola grave. Ma quello che mi spaventa di più è che in televisione sia stato consentito a due persone, miei amici tra l’altro, di parlarne in questi termini. Che cosa vogliamo fare, creare una generazione che si senta libera di andare in giro per strada a utilizzare certi termini? Non ho intenzione di far rivivere a mia figlia quello che ho passato io quando andavo in giro e mi chiamavano “ne*ro di mer**”. È un termine da abolire, esattamente come la parola “fro*io”. Poi se sei con un tuo amico in un contesto privato e ti sta bene che ti chiami “fro*io”, è un’altra cosa”.

Enock Barwuah: “Non ho sentito Pio e Amedeo dopo il monologo”

“Se ho sentito Pio e Amedeo dopo? Non li ho sentiti perché ci sono rimasto male. E se anche gli avessi scritto, non sarebbe cambiato nulla. Un anno fa eravamo nelle piazze per combattere il razzismo con il Black Live Matter. Meno di un anno dopo siamo qua a dire che dire “ne*ro” è normale. Pio e Amedeo hanno sbagliato l’argomento sul quale fare ironia. Da piccolo sono stato picchiato da quelli che mi chiamavano “ne*ro”. Su questo tema non c’è nulla da scherzare”.

AMEN, ENOCK.

Sottoscrivo ogni singola parola.