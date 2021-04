A distanza di 48 ore dall’impegno di mamma Rai a non usare più il BlackFace nelle proprie trasmissioni (ed in particolar modo a Tale e Quale Show), Pio e Amedeo hanno annunciato – via Libero Quotidiano – che durante la puntata finale di Felicissima Sera (in onda domani su Canale 5) diranno tutte quelle parole che non si possono più dire in tv.

“Domani sera elencheremo tutte le parole che non si possono più dire in tv, quelle bandite: ‘n**o′, ‘f**o′, tutte. Perché la cattiveria non è mai nella lingua, ma nelle intenzioni. Se dici a un tuo amico ‘uè n***o andiamo a mangiare?’ non lo offendi, se gli dici ‘nero di merda‘ sì”.

E ancora:

“Diremo anche Hitler, ebrei.. Perché se dici ‘sei tirchio come un ebreo‘ ti massacrano ma se lo dici a un genovese la gente si mette a ridere? Difendiamo anche i genovesi allora! Bisogna sempre alzare l’asticella. Il principio è che si può dire tutto se il pensiero è ragionato. È la bastardaggine che va condannata. E comunque è l’ultima puntata, alla peggio finiamo col botto”. “Speriamo di aver dato nuova linfa, l’italiano non è stupido, quelli della tv trattano tutti come scemi. Prendi l’imitazione della Hunziker: se i cinesi hanno gli occhi così cosa c’è da offendersi? Se a noi dicono che uno è basso e l’altro ha il naso grosso non è che scateniamo la comunità di quelli bassi o col naso grosso, è la verità”.

Pio e Amedeo – che sono due uomini bianchi etero – hanno dichiarato di voler combattere il politicamente corretto, anche se ovviamente hanno deciso di farlo ironizzando su afrodiscendenti, omosessuali ed ebrei. Troppo facile. Non c’è niente di rivoluzionario in quello che hanno intenzione di fare, è troppo semplice ironizzare sui gay sdoganando parole offensive che denigrano appunto una minoranza.

Se proprio vogliono essere due rivoluzionari del politicamente corretto, perché non fare uno sketch sulla religione sdoganando le bestemmie? O quelle feriscono la maggioranza degli italiani e quindi non va bene?