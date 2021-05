“Amarezza e rabbia”. Sono queste le prime due parole che vengono in mente a Ruth Dureghello, presidente della Comunità ebraica di Roma, quando le viene chiesto un commento sull’ultimo monologo di Pio e Amedeo.

Nel corso dello show andato in onda venerdì sera su Canale 5, a sentire i due comici messo in piedi per attaccare il concetto di “politically correct”, tra gli altri è stato riproposto anche il cliché dell”ebreo tirchio’. “Ci ha fatto male vedere uno spettacolo del genere e ascoltare quelle parole su una rete di punta, in un orario di punta, dirette a un pubblico di massa. C’è un brutto clima, pericoloso”.

Presidente, per smontare uno stereotipo si procede passo dopo passo. Ci vogliono anni, se non secoli. Quanti passi indietro si sono fatti venerdì sera?

“Tanti. La portata di una pubblicità di quel tipo e gli effetti della sua diffusione sono potenzialmente enormi. Si possono trascendere certi limiti. Ma far passare in quella maniera, che sembra leggera, qualcosa che invece ha un peso ben preciso… le parole possono sfociare in qualcosa di più serio. Riproporre il più bieco e meschino pregiudizio che ruota attorno al popolo ebraico, lo stesso che ha portato nei campi di sterminio milioni di ebrei, è grave. Le parole legittimano le azioni, lo dice la storia”.

Come pensate di reagire? Vi rivolgerete all’Agcom?

“Ribalto la domanda. Voi che fareste? Cosa farà la società civile? Qui non ci sono solo gli interessi della comunità ebraica in ballo. Lo spettacolo di Pio e Amedeo ha raccolto discriminazioni a 360 gradi. Stiamo facendo le nostre valutazioni, certo. Ma ci appelliamo a una coscienza collettiva. C’è bisogno di un generale ripensamento delle modalità di comunicazione. All’estero ci arrabbiamo se ci danno dei mafiosi, se ci urlano ‘pizza e mandolino’. Ci indigniamo perché quelle parole creano dolore nel paese di Falcone e Borsellino. Alla stessa maniera certe parole procurano questo sentimento. Non penso che i difensori del politicamente scorretto sarebbero felici di sentirci dire in una tv tedesca e francese che siamo tutti mafiosi”.

A chi sostiene le sue stesse tesi sui social spesso rispondono utenti che preferiscono tagliare corto: “Che noia”.

“Preferisco scocciare, ma almeno denunciare. Mettere in allerta e stimolare le coscienze. Se restiamo indifferenti, legittimiamo ciò che ci circonda. Vogliamo rivendicare una cultura distante da quella del passato, assumerci delle responsabilità. Ci aspettiamo che lo faccia anche chi ha messo in onda quello show. Non voglio entrare nella censura, ma ci deve essere un limite di decenza. La grande parola di questa epoca deve essere ‘responsabilità’. Altrimenti si rischia”.

Cosa?

“Il clima generale non è sereno, siamo in un’epoca contraddistinta da grandi sofferenze e da moti che possono preludere a brutte situazioni. Il livello di attenzione deve restare alto. Quindi va bene criticare il politicamente corretto. Ma non in quel modo”.

Il caso interessa anche la comunità Lgbt, quella nera e quella asiatica.

“Vedo una generale liquefazione della cultura del rispetto. Se poi in tv si sente parlare di ‘froci’ e di ‘ebrei avari’ con quella superficialità… c’è qualcosa che non mi piace, perché il confine tra la parola e il gesto diventa veramente sottile. Le parole hanno un senso, la propaganda del passato ce lo insegna. Le parole legittimano le azioni di chi vuol andare oltre. Dobbiamo fare tutti un passo indietro e ragionare su quello che la storia ci ha insegnato. Nel mondo ebraico la parola è il verbo. E sul verbo si è creato il mondo. Le parole creano realtà. Questa non è piacevole. Ci preoccupa”.

Come avete commentato lo show di Canale 5 nella comunità di Roma?

“C’è stato tutto il sabato per riflettere. Ne siamo usciti turbati. La mia non è un’espressione personale, ma di una comunità intera che è rimasta molto scossa. Siamo sconcertati e preoccupati dal clima che si respira”.