Pio d'Emilia, morto a 68 anni il giornalista di Sky Tg24

E’ morto all’età di 68 anni il giornalista Pio d’Emilia. Viveva e lavorava in Giappone, corrispondente dall’Estremo Oriente per Sky Tg24. Nel Paese del Sol Levante era arrivato giovanissimo dopo aver vinto una borsa di studio come procuratore legale e la sua aspirazione giovanile era proprio quella di diventare avvocato penalista in uno studio internazionale.

Il giornalista era a entrato a Sky nel 2005, come corrispondente per l’Asia Orientale e in quelle vesti ha coperto eventi come lo tsunami del 2008, il tifone Hayan nelle Filippine, la crisi nucleare in Corea del Nord, gli scontri in Birmania e in Tibet e l’incidente nucleare di Fukushima. Nel 2016 è stato insignito del Premio Ischia quale ‘Giornalista dell’Anno’.