Pinza Strumento 100/200 Set 10 Bottoni Da Cucire In Metallo di Colore Hollow/Solido Poli Bottoni A Pressione Snap Fasteners per L’installazione di Borse Dei Vestiti

Bottoni a pressione in metallo da 9,5 mm Bottoni automatici Bottoni automatici per pagliaccetto con fibbia a scatto

Nome prodotto: set di pulsanti a punta

Categoria di prodotto: Accessori di abbigliamento

Colore: 10 colori uniformemente divisi

Materiale: ottone

Confezione

Lista imballaggio:

1.100 set (50 set di bottoni cavi + 50 set di bottoni pieni)

2.100 set (50 set di bottoni cavi + 50 set di bottoni pieni + pinza)

3.200 set (100 set di bottoni cavi + 100 set di bottoni pieni)

4.200 set (100 set di bottoni cavi + 100 set di bottoni pieni + pinza)

5: Solo pinza

Caratteristiche:

Pinze: le pinze sono facili da usare, adatte per il montaggio di fibbie cave o solide, leggere, per esercitare una buona pressione su di essa.

Materiale: i pulsanti sono realizzati in rame che ha un servizio durevole e lungo con innocuo per il corpo umano.

Multi colore: ci sono 10 colori; Puoi abbinare facilmente gli articoli al colore che desideri.

Applicazione: può essere utilizzato per abbigliamento, bagagli, borse, scarpe ecc.

Due bottoni automatici di dimensioni: bottoni automatici di 2 dimensioni, bottoni automatici cavi di diametro 9,5 mm, bottoni automatici solidi di diametro 10 mm.

Nota: a causa della differenza di impostazione della luce e dello schermo, il colore dell’articolo potrebbe essere leggermente diverso dalle immagini.