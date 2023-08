Pinuccia pronta a tornare a Uomini e Donne: la proposta a Maria

Due settimane fa Pinuccia Della Giovanna in un’intervista rilasciata a Tag24 si è scagliata contro Tina Cipollari dicendo che sarebbe stata felice se Pier Silvio Berlusconi avesse cacciato l’opinionista. L’ex dama del TronoOver ha poi dichiarato che sarebbe anche potuta tornare a Uomini e Donne, ma solo per salutare tutti o per cantare il suo singolo estivo: “Se tornerei nel programma? Se mi chiamano per cantare il pezzo ci vado di sicuro, poi per altro chi lo sa. Se mi chiamano e sto bene posso anche andare, altrimenti me ne resto qui a fare la bisnonna che sto benissimo“.

Della Giovanna è tornata a parlare di un possibile comeback alla corte di Maria De Filippi anche sulle pagine del settimanale Nuovo Tv, che titola: “Maria, prendi me e caccia Tina“. Una proposta per diventare opinionista dello storico dating show?

Pinuccia pronta al ritorno a Uomini e Donne.

L’ex dama di Uomini e Donne ha specificato che un eventuale ritorno per lei sarebbe “una bella seconda possibilità e una rivincita personale“. La donna ha continuato specificando di essere stata lei ad abbandonare la trasmissione: “Lì c’era una persona che mi voleva male, ovvero Tina Cipollari che mi diceva parolacce. Mi ha attaccato e non potevo più tollerarlo. Però nessuno mi ha cacciato dal programma questa è la verità“.

Ma se un ritorno di Pinuccia è ancora incerto, quello che è sicuro è che Tina Cipollari e Gianni Sperti saranno ancora una volta chiamati a commentare le vicende dei tronisti, dei cavalieri e delle dame.