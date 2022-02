(dall’inviata Silvia Mancinelli) “Noi del Movimento Imprese Italiane siamo free vax, per la libera scelta, e crediamo che quello di Fiorello sia stato un comportamento irrispettoso per quanti hanno avuto effetti di reazioni avverse al vaccino”. Lo dice all’Adnkronos Maurizio Pinto, presidente del Movimento già protagonista a Sanremo lo scorso anno di una serie di iniziative di protesta.

“Tra l’altro in Liguria c’è la storia di Camilla Canepa – spiega – morta a 18 anni a causa del vaccino. Crediamo che abbia fatto veramente una brutta figura in mondovisione. A parte che il 5G non c’entra nulla, mentre invece ci sono stati tanti articoli che hanno svelato l’introduzione del microchip sottocutaneo entro il 2030”.

“Sabato faremo una iniziativa, un sit in e un’azione di protesta molto forte – annuncia Pinto – contro il Green pass e queste regole folli che stanno causando il fallimento di migliaia di attività. Le città sono deserte, stiamo vivendo una sorta di lockdown mascherato. Mario Draghi e i suoi ministri hanno spudoratamente mentito quando dichiararono che il Green pass crea luoghi sicuri dove non si contagia. È al contrario scientificamente provato come anche con il vaccino si abbia una possibilità uguale a quella dei non vaccinati di contrarre la malattia. Il Green pass è un fallimento totale ed è servito soltanto a causare un odio sociale tra la popolazione e una gravissima discriminazione, creando cittadini di serie A e cittadini di serie B”.