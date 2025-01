PINO DANIELE: NERO A METÀ – Il docufilm in arrivo nelle sale cinematografiche

Dal 4 al 6 gennaio 2024, i cinema italiani proietteranno il documentario “Pino Daniele – Nero a metà”, un’opera che offre un’intensa esplorazione della vita e della carriera del noto cantautore napoletano, scomparso dieci anni fa. Il film, scritto da Marco Spagnoli e Stefano Senardi, rende omaggio a uno degli artisti più influenti della musica italiana, capace di fondere la tradizione napoletana con sonorità moderne.

Realizzato a dieci anni dalla sua morte, il documentario propone una visione personale di Pino Daniele, mettendo in evidenza non solo il suo talento musicale ma anche la sua essenza di uomo. Il racconto ruota attorno all’album “Nero a metà”, emblematico della sua carriera, che riporta alla luce l’anima di Napoli, esprimendo emozioni e pensieri che vanno oltre la musica. Attraverso le parole di Stefano Senardi, amico e produttore, il film svela il legame profondo tra l’artista e l’uomo, arricchito dalle testimonianze di collaboratori come Enzo Avitabile, Teresa De Sio, James Senese e Tullio De Piscopo, che raccontano storie e aneddoti inediti.

Musica e passione per Napoli sono al centro del documentario, che mette in luce come la città influenzasse profondamente il lavoro di Daniele, diventando quasi un personaggio a sé stante nel film. La regia di Marco Spagnoli, già noto per il successo “Franco Battiato – La Voce del Padrone”, combina immagini di repertorio e interviste, creando una narrazione emozionale che celebra la musica mentre esplora la cultura napoletana e il suo impatto sull’arte di Pino Daniele.

Girato interamente a Napoli, il documentario presenta un mix di parole e immagini che rendono omaggio a uno degli artisti più rappresentativi della musica italiana. Il montaggio di Jacopo Reale e le musiche originali di Pasquale Catalano arricchiscono ulteriormente l’esperienza audiovisiva, mentre la fotografia di Gianluca Rocco Palma e il montaggio del suono di Marco Furlani assicurano una qualità visiva e sonora di alto livello.

Inoltre, il 18 settembre 2025, Napoli onorerà Pino Daniele con lo spettacolo “Pino è – Il viaggio del Musicante” in Piazza del Plebiscito, offrendo un altro tributo alla sua straordinaria carriera.