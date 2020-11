Pino Daniele, Nero a metà 40th Anniversary Album: la data di uscita e la tracklist dell’album più famoso nella carriera del cantautore partenopeo.

40 anni e non sentirli. Nel 2020 Nero a metà, l’album più amato nella carriera di Pino Daniele, festeggia quattro decadi. Per celebrare un anniversario molto speciale, sta per arrivare sul mercato una nuova edizione di questo vero capolavoro. In un box da due CD saranno disponibili non solo tutte le tracce della versione originale, ma anche 5 brani registrati dal vivo nel 1980 e finora mai pubblicati.

Pino Daniele: la data di uscita di Nero a metà 40th Anniversary

La data di uscita di questa edizione speciale di Nero a metà è in arrivo il 27 novembre 2020. Sarà la celebrazione probabilmente definitiva per il capolavoro del cantautore napoletano, il disco in cui portò al suo apice la miscela tra blues, rock, jazz e melodia e canzone napoletana. Nel 1980 il disco vendette 300mila copie, ottenendo il disco d’oro FIMI negli anni più recenti, dopo l’inizio delle rilevazioni nel 2009.

Pino Daniele

L’album sarà disponibile in due edizioni limitate: la prima formata da un doppio CD, la seconda da un doppio LP. All’interno dei box sarà presente sia il disco originale ma anche Nero a metà Live – Bootleg 1980, con cinque brani registrati in presa diretta a Pescara nell’aprile dello stesso anno.

La tracklist della nuova edizione di Nero a metà

Scopriamo insieme tutte le canzoni presenti nel doppio box:

CD 1 – Nero a metà

1 – I Say i’ sto ccà

2 – Musica musica

3 – Quanno chiove

4 – Puozze passà nu guaio

5 – Voglio di più

6 – Appocundria

7 – A me me piace ‘o blues

8 – E so cuntento ‘e sta

9 – Nun me scoccià

10 – Alleria

11 – A testa in giù

12 – Sotto ‘o sole

CD 2 – Nero a metà Live Bootleg 1980

1 – Quanno chiove

2 – I Say i’ sto ccà

3 – Napule è

4 – Alleria

5 – A me me piace ‘o blues

Di seguito l’audio di Quanno chiove: