Al PalaPartenope di Napoli il memorial Je sto vicino a te dedicato a Pino Daniele: dove vederlo in tv.

Il 19 marzo non è solo la festa del papà, ma anche l’anniversario di nascita di Pino Daniele, un cantautore indimenticabile, ancora amato non solo a Napoli e nel resto d’Italia, ma in tutto il mondo. Come tutti gli anni, anche nel 2022 l’artista verrà ricordato con un memorial nella città che gli ha dato i natali. Si terrà infatti al Teatro PalaPartenope di Napoli alle 21 del 19 marzo la sesta edizione dello speciale Je sto vicino a te, che avrà per protagonisti grandi nomi della musica e dello spettacolo italiano, e che potrà essere visto anche in diretta televisiva. Ecco tutti i dettagli.

Dove vedere il memorial Je sto vicino a te per Pino Daniele

L’evento potrà essere vissuto da tutti i fan del grande Pino direttamente nel teatro. Sarà uno spettacolo gratuito. Per partecipare basterà scaricare il biglietto attraverso il sito ufficiale del PalaPartenope o del Comune di Napoli.

Pino Daniele

Condotto da Alessandro Greco e Daria Luppino, il memoria, che vanta la direzione artistica di Giorgio Verdelli e il patrocinio della Regione Campania e del Comune di Napoli, è stato ideato da Nello Daniele, fratello dell’indimenticato cantautore. Per chi non potrà recarsi in teatro, sarà visibile in diretta su Rai 3.

Je sto vicino a te: chi parteciperà al memorial per Pino Daniele

Saranno tanti gli amici che renderanno omaggio all’indimenticabile Pino nel giorno del suo compleanno. Oltre al fratello Nello, parteciperanno infatti noi importanti della musica italiana, come Ron, Mario Biondi, Francesco Baccini e i Negrita, ma anche alcuni degli artisti più importanti napoletani o cresciuti nella città partenopea: da Peppe Barra a Raiz, passando per Andrea Sannino, Enzo Gragnaniello, Tony Esposito e Cristina Donadio. Interverrà anche Maurizio De Giovanni, celebre scrittore partenopeo.

Di seguito l’audio di Je sto vicino a te, canzone tratta dal secondo album di Pino: