Pino Daniele: Il Viaggio del Musicante – Tributo a Napoli, 18 Settembre 2025

Il 18 settembre 2025, Napoli ospiterà “Pino è – Il viaggio del Musicante”, un evento commemorativo per celebrare il settantesimo anniversario della nascita e il decimo anniversario della scomparsa di Pino Daniele, illustre musicista italiano. Questo spettacolo avrà luogo nella suggestiva Piazza del Plebiscito e vedrà la partecipazione di artisti, amici e colleghi, che si esibiranno in una serata dedicata alla musica e ai racconti, omaggiando la carriera e la vita del grande cantautore napoletano. Durante la serata, il pubblico avrà l’opportunità di rivivere le canzoni più celebri di Pino Daniele e i momenti fondamentali della sua carriera.

L’evento avrà anche un importante fine benefico. I proventi della serata saranno destinati a sostenere la ricerca oncologica pediatrica attraverso il progetto PREME, supportato da OPEN Associazione Oncologia Pediatrica e Neuroblastoma odv. Inoltre, parte del ricavato andrà alla Fondazione Pino Daniele ETS, che si dedicherà alla formazione artistica, finanziando borse di studio e iniziative contro la povertà educativa, promuovendo la musica nelle comunità più vulnerabili.

“Pino è – Il viaggio del Musicante” rientra nel progetto “70/10 Anniversary”, marchio ufficiale della Fondazione Pino Daniele, nato per garantire l’autenticità delle attività dedicate all’artista. Tra le iniziative collegate, si segnala l’uscita del singolo “Again”, disponibile in digitale con un lyric video, e la ristampa speciale dell’album “Musicante 40th Anniversary Album”, che celebra uno dei lavori più significativi di Pino Daniele.

I biglietti per l’evento saranno disponibili in prevendita a partire da domani, giovedì 19 dicembre 2024, alle ore 11:00. Gli interessati potranno acquistarli tramite il sito Ticketone.it e nei punti vendita abituali. L’evento rappresenta un’occasione unica non solo per celebrare la musica di Pino Daniele, ma anche per contribuire a cause sociali importanti e dare supporto a progetti che possono fare la differenza nelle vite dei giovani e delle comunità svantaggiate.