Pino Daniele e Carmine: Un Legame Fraterno Speciale

Carmine Daniele è morto a 66 anni a causa di complicanze dopo un trapianto di cuore, un evento che segna una tragica coincidenza con il destino del suo famoso fratello, Pino Daniele, scomparso nel 2015 per un infarto. La notizia della sua morte è stata diffusa proprio nel giorno in cui allo stadio Diego Armando Maradona è stata suonata la canzone “Again”, scritta da Pino nel 2009 e mai pubblicata fino ad ora. Questa triste coincidenza sottolinea il forte legame tra i due fratelli.

Carmine, conosciuto affettuosamente come “‘O Giò”, era molto legato a Pino; i due condividevano una connessione profonda, e il cantautore gli dedicò la canzone “I Got the blues”, esprimendo il suo affetto e il desiderio di compagnia. La famiglia Daniele, originaria di Napoli, ha dovuto affrontare diverse perdite: oltre a Pino, anche Carmine e il primogenito sono venuti a mancare a causa di problemi cardiaci.

La morte di Carmine avviene in un periodo significativo, poiché nel gennaio 2025 sarà celebrato il decennale della scomparsa di Pino Daniele, un artista che ha lasciato un segno profondo nel cuore dei napoletani e di tutti gli amanti della musica. Per commemorarlo, sono previste numerose iniziative nel suo ricordo. Pino, che avrebbe compiuto 70 anni a breve, aveva altri tre fratelli e sorelle: Salvatore, Nello e Patrizia, oltre a Rosaria.

Il giorno in cui è stata annunciata la morte di Carmine, oltre 51mila persone si sono radunate allo stadio Maradona per assistere alla partita tra Napoli e Roma. Durante l’evento, molti hanno versato lacrime quando “Again” è risuonata nello stadio, seguito da “Napul’è”, uno dei brani più iconici di Pino, che evoca la sua amata città natale. Il legame tra i due fratelli continua a vivere non solo attraverso la loro musica, ma anche nel calore e nel supporto della loro comunità. La perdita di Carmine, come quella di Pino, lascia un vuoto profondo nel panorama musicale napoletano e italiano.