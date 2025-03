PINO DANIELE: 70 anni di musica e celebrazione con l’inedito ‘Una parte di me’

Oggi, 19 marzo 2025, Pino Daniele avrebbe compiuto 70 anni, un anniversario significativo che coincide con il decimo anniversario della sua scomparsa, avvenuta il 4 gennaio 2015. Per celebrare questa eredità musicale e umana, esce l’inedito “Una parte di me”, dedicato al figlio Francesco. La canzone, composta nel 2009, è stata recuperata e completata, con un arrangiamento orchestrale curato dal M° Gianluca Podio e registrata presso i Mob Studios di Roma.

Il brano, frutto della produzione di Pino Daniele e co-prodotto dal figlio Alessandro, include il contributo di vari musicisti. La Fondazione Pino Daniele Ets ha introdotto il sigillo “70/10 Anniversary” per supportare iniziative in onore del cantautore. Tra queste, la mostra “Pino Daniele. Spiritual”, che dal 20 marzo al 6 luglio trasformerà Palazzo Reale di Napoli in un’esperienza unica, esponendo installazioni e materiali inediti.

Inoltre, il 31 marzo, l’1 e il 2 aprile, arriverà nei cinema il documentario “PINO”, diretto da Francesco Lettieri, offrendo uno sguardo inedito sulla vita e carriera dell’artista. Anche la discografia celebra l’anniversario con pubblicazioni speciali, come il brano inedito “Again” e una nuova versione di “Napule è Millenaria”.

Infine, il 18 settembre, si terrà uno spettacolo-evento in Piazza del Plebiscito, con ospiti d’eccezione, il cui ricavato sarà destinato alla ricerca oncologica pediatrica e alla formazione musicale per giovani talenti. Pino Daniele continua a essere una voce viva e un poeta che parla al cuore di ogni generazione.