Pink ha lanciato il suo album live ‘P!nk: All I Know So Far‘ e ieri l’ha promosso ‘Watch What Happens Live with Andy Cohen‘. Durante una chiacchierata con i fan, una donna le ha chiesto: ‘Hai mai fatto una nuotata nel laghetto delle ragazze?‘. Senza pensarci troppo Pink ha risposto con un aneddoto curioso sul suo passato: “La mia prima fidanzata mi ha lasciata per mettersi con mio fratello. Eppure aveva baciato prima me e non è stato bello il suo comportamento. Ero molto confusa da questa situazione“.

Un modo carino per rispondere ad una domanda senza darsi delle “etichette” (che lei odia).

After Show: Pink Says Her First Girlfriend Left Her For Her Brother | WWHL https://t.co/H52nswZ0k9 via @YouTube I woke up and am watching @Pink on @BravoWWHL ! My Birthday is off to a great start! 😊 — Ollie (@NothingFancy0) May 21, 2021

“Okay, my first girlfriend, I was 13 & she left me for my brother.” @Pink #WWHL pic.twitter.com/ILHk1ZkwLT — WWHL (@BravoWWHL) May 21, 2021

ALL I KNOW SO FAR: SETLIST – OUT NOW! We all miss live music so let’s close our eyes and imagine we’re all back together screaming Queen together. This album makes me happy from start to finish. 👩🏼‍🎤 https://t.co/lNZAKK0VOR #AllIKnowSoFar pic.twitter.com/CyL8TsQeue — P!nk (@Pink) May 21, 2021

Pink, le parole sul suo orientamento nel 2017.

“Credo che le persone, oggi, siano meno inclini a essere etichettate. Ed è una cosa che mi piace molto. Non vorrei darmi un’etichetta che poi non è più la mia tra qualche tempo. Perché non amo darmi un nome da quel punto di vista. Certo, io voglio vivere la mia vita. E non ho bisogno che voi mi poniate in una scatola per capire quello che sono, perché non lo so ancora nemmeno io. Dico sempre mai dire mai.

La monogamia non è semplice. Ci sono momenti in cui lo guardo e in cui lo trovo costante e logico, un brav’uomo, un grande papà. Altri in cui lo guardo e penso che non mi è mai piaciuto, che non abbiamo nulla in comune, poi si ritorna punto e a capo. Capitano periodi in cui non si fa sesso per quasi un anno. E allora mi chiedo se mi piace e se gli piaccio ancora. La monogamia è un duro lavoro, ma se lo porti a termine è tutto ancora ok“.