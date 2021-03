Sarà pubblicato, il 30 aprile, Live At Knebworth 1990, album dal vivo dei Pink Floyd, relativo al concerto alla Knebworth House.

Il 30 aprile, i Pink Floyd pubblicheranno l’album Live At Knebworth 1990 su CD, vinile e piattaforme digitali in formato standalone per la prima volta con Warner Music. In precedenza, era disponibile solo come parte del cofanetto The Later Years del gruppo e documenta la performance dei Pink Floyd del 30 giugno 1990 alla Knebworth House, in Inghilterra.

Pink Floyd, in arrivo Live At Knebworth 1990

Live at Knebworth 1990 dei Pink Floyd arriva come parte del concerto dei vincitori del Silver Clef Award che si è tenuto di fronte a circa 120.000 fan. Paul McCartney, Genesis, Eric Clapton ed Elton John erano tra gli altri artisti presenti alla raccolta fondi per la Nordoff Robbins Music Therapy Charity.

Roger Waters e Nick Mason

I membri della band, David Gilmour, Nick Mason e Richard Wright sono stati raggiunti dalla loro band itinerante degli anni ’80 e dai cantanti Durga McBroom, Sam Brown e Vicki McBroom per il set dei Pink Floyd del 1990. Inoltre, c’era Michael Kamen alle tastiere, mentre la cantante di The Great Gig In The Sky, Clare Torry, riprese il suo ruolo e la sassofonista Candy Dulfer contribuì a Shine On You Crazy Diamond, (Parti 1 – 5) e Money.

Il video di Shine On You Crazy Diamond:

I Pink Floyd si sono concentrati su materiale classico per tutta la notte con l’eccezione di Sorrow, una traccia di A Momentary Lapse Of Reason del 1987.

La tracklist di Live At Knebworth 1990

“C’è qualcosa di speciale in Knebworth”, ha detto Nick Mason nel comunicato stampa che annunciava l’uscita dell’album live. “Siamo ancora affezionati ai ricordi legati alle esibizioni avvenute lì negli anni ’70, e questo show non fa differenza“

E aggiunge: “Da ragazzo di Londra Nord, sembrava quasi di giocare in casa, ma con l’aggiunta di essere riunito alla band dopo un enorme tour durato per più di un anno. È stata anche un’opportunità per far esibire l’incredibile Candy Dulfer – sono stato un suo fan a lungo, ed era un peccato non poter sfruttare di più le sue abilità”.

Poi conclude: “Abbiamo avuto come ospite anche il nostro caro amico Michael Kamen. Michael ha contribuito tanto ai PF lungo i dieci anni precedenti, è fantastico avere una sua parte nelle registrazioni“.

Ecco la tracklist di Live At Knebworth 1990: