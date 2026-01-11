Pink Floyd Legend a Napoli

I Pink Floyd Legend, una delle migliori band tributo ai Pink Floyd, arriveranno a Napoli per eseguire il celebre concept album The Wall. La band si esibirà al Teatro Bellini dal 22 al 24 gennaio con tre repliche del loro spettacolo dal vivo. I Pink Floyd Legend sono noti per la loro fedeltà alla musica dei Pink Floyd e per la loro capacità di ricreare l’atmosfera dei loro concerti live.

La band è composta da Fabio Castaldi, Alessandro Errichetti, Simone Temporali ed Emanuele Esposito, e sarà accompagnata da altri musicisti e performer per creare uno spettacolo unico e emozionante. Il concerto sarà una vera e propria Opera Rock dal vivo, con musica, teatro e arti visive che si fonderanno per creare un’esperienza indimenticabile. Il leggendario muro di The Wall sarà costruito e abbattuto durante la performance, con l’ausilio di proiezioni in video mapping ed effetti speciali.

I biglietti per lo spettacolo sono disponibili online e presso il botteghino del teatro, con prezzi a partire da 44€. consigliabile acquistare i biglietti in anticipo per assicurarsi i posti migliori. Lo spettacolo sarà un’esperienza unica e imperdibile per i fan dei Pink Floyd e di tutti gli appassionati di musica rock.