10.7 C
Roma
domenica – 11 Gennaio 2026
Musica

Pink Floyd Legend a Napoli

Da stranotizie
Pink Floyd Legend a Napoli

I Pink Floyd Legend, una delle migliori band tributo ai Pink Floyd, arriveranno a Napoli per eseguire il celebre concept album The Wall. La band si esibirà al Teatro Bellini dal 22 al 24 gennaio con tre repliche del loro spettacolo dal vivo. I Pink Floyd Legend sono noti per la loro fedeltà alla musica dei Pink Floyd e per la loro capacità di ricreare l’atmosfera dei loro concerti live.

La band è composta da Fabio Castaldi, Alessandro Errichetti, Simone Temporali ed Emanuele Esposito, e sarà accompagnata da altri musicisti e performer per creare uno spettacolo unico e emozionante. Il concerto sarà una vera e propria Opera Rock dal vivo, con musica, teatro e arti visive che si fonderanno per creare un’esperienza indimenticabile. Il leggendario muro di The Wall sarà costruito e abbattuto durante la performance, con l’ausilio di proiezioni in video mapping ed effetti speciali.

I biglietti per lo spettacolo sono disponibili online e presso il botteghino del teatro, con prezzi a partire da 44€. consigliabile acquistare i biglietti in anticipo per assicurarsi i posti migliori. Lo spettacolo sarà un’esperienza unica e imperdibile per i fan dei Pink Floyd e di tutti gli appassionati di musica rock.

🔗 Per info su concerti e biglietti, visita TicketOne.

Articolo precedente
Cani uccisi a Taranto
Articolo successivo
BNY lancia depositi bancari tokenizzati negli Stati Uniti
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.