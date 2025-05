PINK FLOYD in cima alle classifiche UK con album e formati fisici

Settimana interessante per la classifica ufficiale degli album nel Regno Unito, con i Pink Floyd che conquistano il primo posto con “Pink Floyd at Pompeii – MCMLXXII”, segnando il loro settimo numero uno. Questo album accompagna la versione rimasterizzata del film-concerto del 1972, realizzato nell’Anfiteatro Romano di Pompei, e presenta un remix audio a cura di Steven Wilson. Con questo traguardo, i Pink Floyd si uniscono a artisti come George Michael e Muse per il numero di successi nella UK Albums Chart.

In seconda posizione ritorna “Short N’ Sweet” di Sabrina Carpenter, mentre Ed Sheeran risale al terzo posto con la raccolta “+–=÷× (Tour Collection)”, grazie all’annuncio del nuovo album e dei concerti a Ipswich. Alex Warren con “You’ll Be Alright, Kid (Chapter 1)” guadagna sette posizioni, raggiungendo il nono posto, e Andy Bell, ex membro degli Erasure, debutta in solitaria al 14° posto con “Ten Crowns”, un risultato significativo per la sua carriera.

Nella classifica dei singoli, Alex Warren mantiene la sua posizione da numero uno con “Ordinary” per l’ottava settimana consecutiva. Infine, i Pink Floyd dominano anche la classifica degli album in vinile con “Pink Floyd at Pompeii – MCMLXXII”, dimostrando che il loro culto continua a vivere attraverso diversi formati e generazioni.

Sintesi AI da StraNotizie.it

Fonte: www.newsic.it