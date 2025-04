PINK FLOYD a Pompei: il film concerto restaurato – La nostra esperienza

La nuova vita in 4K di “Pink Floyd at Pompeii” inizia con il ritrovamento delle pellicole originali girate nell’ottobre del 1971. Questo film, diretto da Adrian Maben e distribuito in Italia da Nexo Studios, sarà proiettato nei cinema IMAX dal 24 al 30 aprile 2025. La versione restaurata è stata digitalizzata in 4K dall’originale in 35 mm, con audio migliorato in 5.1 e Dolby Atmos, remixato da Steven Wilson, e include nuove immagini inedite.

Nick Mason define il film come un “documento raro e unico” della band che si esibisce dal vivo prima di “The Dark Side Of The Moon”. Non solo è un importante pezzo per i fan dei Pink Floyd, ma rappresenta anche una testimonianza significativa di un’epoca, migliorata dalle tecnologie attuali. Il restauro ha esaltato i colori, mantenendo però un aspetto naturale, con interventi sulla grana minimi. Lana Topham, Direttore del Restauro, menziona che questa nuova versione presenta il primo montaggio completo di 90 minuti, ottenuto combinando il materiale della performance in Italia e segmenti registrati negli Abbey Road Studios.

Ambientato nelle rovine dell’anfiteatro romano di Pompei, il film mostra i Pink Floyd in un concerto senza pubblico alla fine della loro era psichedelica. Con riprese creative e uno stile hippy, offre uno sguardo affascinante sulla musica della fine degli anni ’60. Il film include anche riflessioni di Waters sull’impatto dell’elettronica sulla musica e rare immagini dietro le quinte di “The Dark Side of the Moon”. “Pink Floyd at Pompeii – MCMLXXII” è un’opera da non perdere, un modo eccezionale per rivivere un mito del passato.