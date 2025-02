PINK FLOYD a Pompei: Il Concerto Leggendario Ritorna al Cinema e in Vinile

Dal 24 al 30 aprile, il film concerto del 1972 “PINK FLOYD AT POMPEII – MCMLXXII”, diretto da Adrian Maben, torna nei cinema. Il film documenta l’attività della band prima che diventasse un fenomeno globale, presentando un concerto senza pubblico tra le rovine dell’anfiteatro romano a Pompei. Girato nell’ottobre del 1971, è il primo concerto dal vivo a Pompei e include brani come “Echoes” e “A Saucerful of Secrets”. Le riprese, effettuate sia di giorno che di notte, esaltano la performance, mentre il film offre anche rarissime immagini dietro le quinte della lavorazione di “The Dark Side of the Moon”.

Nick Mason ha sottolineato quanto “Pink Floyd: Live At Pompeii” rappresenti un documento unico della band. Il film è stato accuratamente restaurato da un team guidato da Lana Topham, utilizzando il negativo originale da 35 mm trovato negli archivi. Il restauro, effettuato in 4K, preserva la bellezza originale, con colori migliorati e dettagli nitidi. Topham ha descritto il ritrovamento come un momento speciale, che ha portato a un montaggio completo di 90 minuti.

L’audio è stato rimixato da Steven Wilson in 5.1 e Dolby Atmos, mantenendo l’autenticità della versione originale. Il 2 maggio verrà pubblicato per la prima volta l’album live completo “PINK FLOYD AT POMPEII – MCMLXXII”, disponibile in vari formati tra cui vinile e digitale. I preordini sono attivi dal 26 febbraio. In Italia, il film sarà distribuito da Nexo Studios e le prevendite inizieranno il 5 marzo.